Héctor Cantú

Olympiacos tuvo contra las cuerdas al Milan, pero dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo por 3-2 en uno de los partidos más emocionantes de la quinta jornada de la Europa League.

El conjunto griego llegó a tener la victoria en sus manos, pero no consiguió mantener el control del encuentro y terminó sucumbiendo ante la reacción ofensiva del equipo italiano.

“?? ???? ?? ?? ???????” Vol. 2 ?⚪️ #OlympiacosFC #UEL #OLYMIL #Fans #LaCasaDePapel https://t.co/cbXufbWU0C — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2026

Los locales se adelantaron en el marcador gracias a un autogol del arquero Mike Maignan al minuto 31. Posteriormente, Jota Silva amplió la ventaja con un potente disparo de larga distancia que dejó sin posibilidades al guardameta francés.

Sin embargo, las desatenciones defensivas terminaron por costarle caro al Olympiacos, que vio desaparecer su ventaja en apenas 11 minutos.

Omari Hutchinson fue uno de los grandes protagonistas de la remontada. Primero, recortó distancias con un remate dentro del área y posteriormente asistió a Alhadjo Cissé para conseguir el empate.

Omari Hutchinson scores one and sets up the next ?‍? Alphadjo Cissè heads home Hutchinson’s cross as AC Milan erase a two-goal deficit against Olympiacos ? Stream the #UEL on @paramountplus ? https://t.co/LxKmzqZJ4A — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2026

Cuando el conjunto griego todavía intentaba recuperarse del golpe anímico, apareció Christian Pulisic para completar la remontada con un disparo preciso que terminó en el fondo de las redes.

El estadounidense desató la celebración del conjunto ‘Rossonero’, que consiguió tres puntos fundamentales para mejorar su situación en la Europa League.

WHAT A FINISH FROM CHRISTIAN PULISIC TO COMPLETE THE COMEBACK FOR MILAN ? https://t.co/WELgHmD2iW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2026

El mexicano Armando 'La Hormiga' González, jugó 67 minutos sin haber hecho un solo disparo al arco rival

Con esta victoria, Milan escaló hasta la posición 21 de la clasificación general y se acercó a los puestos que permiten disputar la siguiente fase.

Por su parte, Olympiacos sufrió su primera derrota en la competición y descendió hasta el séptimo lugar de la tabla.