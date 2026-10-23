El Milan es un auténtico desastre y lo confirma en la Europa League

Héctor Cantú

El Milan sigue en caída libre y sumó su segunda derrota consecutiva en la Europa League, confirmando el mal momento que atraviesa en las últimas semanas.

Ni siquiera jugar en casa pudo salvar al conjunto italiano, que había dado señales de recuperación el fin de semana pasado tras imponerse en el Derby della Madonnina.

Con una propuesta ofensiva limitada y constantes errores defensivos, el equipo ‘Rossonero’ fue superado por el Ferencváros, que aprovechó las oportunidades de gol para llevarse la victoria.

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El conjunto húngaro mostró mayor contundencia y mantuvo su paso perfecto en la competición, aprovechando las deficiencias de su rival.

Lenny Joseph fue el gran protagonista del encuentro al marcar los dos goles de la victoria. El primero llegó después de un error del portero del Milan al intentar despejar el balón, mientras que el segundo fue producto de un contragolpe que terminó con una definición del delantero.

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Ni siquiera el jugar los 15 minutos finales en superioridad numérica permitió que el Milan lograra, al menos tener un acercamiento claro al arco rival.

Con este resultado, el Milan acumuló su cuarta derrota en los últimos cinco partidos, incluida la goleada por 3-0 que sufrió ante el Bournemouth en la Europa League.

Por su parte, el Ferencváros consiguió su tercera victoria consecutiva, mantuvo su paso perfecto y se afianzó en el liderato de la competición.