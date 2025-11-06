Con un aguerrido Edson Álvarez, el Fenerbahce sumó de visita en la Europa League

Redacción FOX Deportes

Aunque fue amonestado a los 24 minutos, Edson Álvarez jugó todo el encuentro y poco a poco se consolida como un jugador importante del Fenerbahce, ya sea en Turquía o en la Europa League.

El mediocampista mexicano ha jugado los 90 minutos en tres de los últimos cuatro partidos con el equipo turco y esta vez fue clave para que su equipo mantuviera el cero y sumara en su visita al Viktoria Plzen, nada mal considerando que apenas en la fecha pasada, el club checo venció a la Roma.

Con este empate 0-0, el Fenerbahce llegó a siete puntos en la fase de liga de la Europa League, mientras que el Viktoria Plzen sigue invicto y con ocho puntos continúa entre los primeros lugares que clasifican directo a los octavos de final del torneo, cuando estamos a medio camino de esta primera ronda.

Edson, amonestado temprano en el partido por una entrada imprudente, sigue ganando puntos con la afición del Fenerbahce gracias a su liderazgo y carácter, pero sobre todo, con el técnico Domenico Tedesco.