Javier Aguirre disfruta las mieles de una goleada

Héctor Cantú

Javier Aguirre ha conseguido un auténtico tanque de oxígeno luego de que el Valencia goleara en la Copa del Rey por 6-0 al Tavernes.

Esta es apenas la segunda victoria de Aguirre con el equipo valenciano que busca salir de puestos de descenso en La Liga y trascender en la Copa del Rey.

Las frases con las que Javier Aguirre conquistó al Valencia en su presentación

Un doblete de Aimar Blazquez y los goles de Hugo Duro, Havery Elliot, Luis Rioja y Dani Raba dieron forma a uno de los marcadores más abultados que Aguirre ha conseguido como técnico en el futbol español.

Esta es la segunda vez que Javier Aguirre logra un 6-0 en la Copa del Rey. La primera fue dirigiendo al Mallorca cuando se impuso en el 2022 al CD Autol, también en la primera ronda.

? Así han llegado nuestros jugadores al Camp de Mestalla ?️ #TavernesValencia https://t.co/0saiSDdPBL — Valencia CF (@valenciacf) November 10, 2026

Valencia nunca ha quedado eliminado en la Copa del Rey en la primera ronda, torneo que ha conqusitado en ocho ocasiones en su historia, siendo la última en la edición 2018-2019.

Javier Aguirre ahora tendrá una semana para preparar el siguiente duelo del Valencia en el marco de La Liga, cuando se enfrente al Rayo Vallecano en calidad de vistiante en un partido entre dos equipos que buscan salir de la parte baja de la clasificación.