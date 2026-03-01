Diego Simeone: “Estamos fantásticos donde estamos”

EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes el lugar “fantástico” en el que está su equipo, “peleando” por lo que quiere en la Copa del Rey, en la que este martes encara la vuelta de las semifinales contra el Barcelona en el Camp Nou, donde su conjunto necesitará “jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y determinación, sobre todo”.

“Cuando uno empieza la pretemporada, (dices) ojalá estemos en el mes de febrero o marzo peleando por todo. Y, cuando estamos en marzo peleando, en La Liga un poco lejos, es verdad, pero bien en la Copa del Rey y en la Champions, aparece ese escenario de temor, posibilidades, de si va bien o mal… Estamos fantásticos en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos”.

“Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Se necesita jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe… y determinación, sobre todo”.

“Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante y, sobre todo, en el último tramo del juego. Tendremos que aprovechar nosotros la posibilidad que también nos da la parte ofensiva para también atacar por ese sector y también llevarlo por ahí al lugar donde se siente más incómodo, que es defendiendo”, advirtió sobre Lamine Yamal.

El Barcelona también recupera a Pedri González y Raphinha, respecto al choque de ida disputado hace 19 días en el Estadio Metropolitano:

“De más está decir la importancia que tienen los dos en cualquier equipo del mundo, este martes seguramente estarán y lo harán bien, como suelen hacer, porque son muy buenos futbolistas”.

Simeone no piensa en el 4-0 de la ida, sino en el partido en sí de este martes:

“Vamos a encontrarnos un rival muy bueno, que tiene un juego muy ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ya ha demostrado la temporada pasada y la actual, que está siendo de los más competitivos en Europa y en la Liga”.

“Nos imaginamos el partido como solemos imaginarnos siempre contra cualquier rival de los partidos que hemos jugado contra ellos, con el mismo pensamiento. Sabemos sus virtudes, nuestras posibilidades, hacer el partido que necesitamos hacer y no hay mucho más”.

“Hablamos de todo, del partido, de lo que nos vamos a encontrar en las situaciones que posiblemente puedan aparecer y llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”.

Juan Musso regresará a la portería en la Copa del Rey:

“Es un jugador importante dentro del grupo y del vestuario, tiene personalidad, energía, vitalidad para, desde el lugar que le toca, ayudar. Es mucho más importante que todo lo que nos pueda dar un portero”.