Publicación: martes 21 de abril de 2026

EFE

Diego Simeone apoya y respalda a Julián Álvarez

El técnico destacó el “partidazo” que tuvo el delantero en la final de la Copa del Rey.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que el delantero internacional argentino Julián Álvarez “jugó un partidazo” en la final de la Copa del Rey del pasado sábado contra la Real Sociedad.

"La verdad, jugó un partidazo”, remarcó el técnico, cuando fue preguntado por alguna puntual crítica desde la prensa al atacante por su encuentro, al haber fallado uno de los penaltis de la tanda que resolvió el duelo por el título entre ambos equipos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El de Calchín (provincia argentina de Córdoba) marcó el gol que supuso el empate y forzó la prórroga para el Atlético de Madrid, con un control de tacón con la derecha con el que se orientó el balón para el zurdazo posterior al borde del área en el minuto 83 del choque, y después estrelló un disparo en el travesaño, aparte de liderar las acciones ofensivas de su conjunto durante todo el segundo tiempo.

En el país del Real Madrid y el Barcelona, la Real Sociedad ganó la Copa del Rey

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey tras vencer en penales al Atlético de Madrid.
En un país de grandes potencias, como el Real Madrid, el Barcelona o el mismo Atlético, el equipo de San Sebastián se llenó de gloria.
El capitán Mikel Oyarzabal recibió de la copa de manos del rey de España Felipe VI.
La Real Sociedad levantó la cuarta Copa del Rey de su historia, luego de las ganadas 1909, 1987 y 2020.
El Atlético de Madrid, gran favorito por nivel de plantilla y lo demostrado en la Champions League, perdió la final de la Copa del Rey por 11° vez en su historia.
Tras el empate 2-2 después de 120 minutos, le Real Sociedad se proclamó en penales con una gran actuación del portero Unai Marrero.
Así se vivió la coronación de la Copa del Rey 2025/26.
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