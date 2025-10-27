Sevilla vino de atrás contra Toledo y avanzó en la Copa del Rey

Redacción FOX Deportes

Sevilla se sobrepuso al susto que Toledo le dio a los 15 minutos de partido y paulatinamente se hizo con el mando, con lo que ya al descanso se fue con un 1-2 en un marcador que redondeó en la segunda con otros dos tantos que le pone en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Todo lo augurado se vio desde el saque inicial, ya que el equipo local salió con ganas, intensidad y despliegue físico, con lo que el control y las llegadas fueron todas al área sevillista, en la que el meta noruego Orjan Nyland no paró de trabajar y ya antes de que se cumpliera los primeros tres minutos debió enfrentarse a dos saques de esquina botados.

No paró el Toledo y, tras otro córner, encontró el premio cuando Sergi Brunet remachó en el área chica al fondo de la meta rebasado el cuarto de hora, aunque la alegría en la grada se cortó cuatro minutos después, en un pase largo de Manu Bueno que resolvió bien ‘Peque’ para poner el empate.

El partido bajó en intensidad tras el 1-1, el equipo de Matías Almeyda empezó a tener más el balón y ante las ganas del Toledo de siempre ir al ataque, encontró espacios ante el meta Christian Gómez, al que batió ahora el serbio Adnan Januzaj tras el pase en el área grande de Peque pocos minutos antes del descanso.

Nada más empezar la segunda parte, el propio Januzaj puso el 1-3 y a la hora de partido fue Kike Salas el que consiguió el cuarto para el Sevilla, lo que fue definitivo a falta de media hora ante un conjunto local desgastado físicamente.