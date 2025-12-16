La actitud de Barcelona en la Copa del Rey lo fue todo

Redacción FOX Deportes

Hans Flick analizó la victoria de Barcelona 0-2 ante Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y dijo que está "contento por la actitud de los jugadores" y que esa ha sido "la clave de la victoria".

"Estos partidos no son fáciles, ya lo dije antes. Estoy contento con la actitud en el campo de mis jugadores, esa es la clave que explica nuestra victoria. No siempre es fácil marcar en encuentros así, pero lo hicimos", apuntó el técnico al terminar el partido

"Ellos han defendido bien, ha sido difícil y lo sabíamos. Aprecio mucho el trabajo que han hecho los chicos", continuó sobre el Deportivo Guadalajara.

Acerca de su compatriota, Marc André Ter Stegen, quien volvió a la titularidad azulgrana casi siete meses después, dijo que le quisieron "dar una oportunidad" y que es "el capitán".