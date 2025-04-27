Arranca la Copa del Rey con la ausencia de cuatro grandes

Oscar Sandoval

La Copa del Rey inicia este martes con los duelos de la primera ronda, el balón comenzará a rodar en Oviedo y a partir de ese momento la mira estará puesta en la final que se disputará en abril de 2016, los grandes ausentes en esta fase son Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

⚔️ 56 eliminatorias a partido único.



🙌🏼 Emoción hasta el último segundo.



❤️ Pasión desenfrenada.



🏆 Mañana vuelve la #CopaDelReyMAPFRE.#LaCopaMola pic.twitter.com/YANPiPybPg — RFEF (@rfef) October 27, 2025

Serán 126 equipos los que pelen por el título de la Copa del Rey y la batalla arranca este martes, los clubes de divisiones menores sueñan y están listos para luchar e intentar dar la sorpresa ante los clubes del máximo circuito que son los favoritos.

Los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España no participarán en la primera ronda y su presentación está programada hasta la tercera ronda, por lo que Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic debutarán en enero próximo.

Entre los partidos más llamativos de la primera ronda aparecen los duelos entre Ourense contra Oviedo; Maracena ante Valencia; Toledo frente a Sevilla y el compromiso de Palma de Río y Betis.