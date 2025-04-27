Oscar Sandoval
Arranca la Copa del Rey con la ausencia de cuatro grandes
Oviedo abrirá el telón del torneo de copa en el futbol español
La Copa del Rey inicia este martes con los duelos de la primera ronda, el balón comenzará a rodar en Oviedo y a partir de ese momento la mira estará puesta en la final que se disputará en abril de 2016, los grandes ausentes en esta fase son Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.
Serán 126 equipos los que pelen por el título de la Copa del Rey y la batalla arranca este martes, los clubes de divisiones menores sueñan y están listos para luchar e intentar dar la sorpresa ante los clubes del máximo circuito que son los favoritos.
Los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España no participarán en la primera ronda y su presentación está programada hasta la tercera ronda, por lo que Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic debutarán en enero próximo.
Entre los partidos más llamativos de la primera ronda aparecen los duelos entre Ourense contra Oviedo; Maracena ante Valencia; Toledo frente a Sevilla y el compromiso de Palma de Río y Betis.
