Alavés regresa a los cuartos de final de la Copa del Rey después de ocho años

Redacción FOX Deportes

Toni Martínez y Carlos Vicente metieron al Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey después de ocho años, tras un buen partido que finalizó con 2-0 y que se puso de cara para los locales en la segunda mitad.

Después una primera parte igualada, Martínez adelantó a los locales en el minuto 49. A los 20 minutos Isi Palazón fue expulsado con tarjeta roja directa tras siete minutos de haber ingresado en el terreno de juego y el partido cambió por completo.

Con todo de cara, los de Eduardo Coudet esperaron su momento para sentenciar un partido que pudieron cerrar antes. Carlos Vicente recogió un mal despeje de Cárdenas y puso el 2-0 desde lejos.

Con el Rayo volcado, el Alavés montó un contragolpe peligroso que obligó a salir de su portería al arquero visitante que no pudo alejar el balón con la cabeza. El esférico le llegó a Carlos Vicente que, a puerta vacía, logró introducir el balón desde 25 metros a ras de césped para dar el pase definitivo a los alavesistas.