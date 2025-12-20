Goleada de escándalo en la Copa de Francia

Redacción FOX Deportes

La Copa en Francia ha visto una de las goleadas más holgadas de toda su historia protagonizada por el Olympique de Marsella que se ha despachado con un escandaloso 9-0.

El equipo de la primera división ha hecho pedazos al Bayeux de la sexta división del futbol galo con una actuación descomunal de Mason Greenwood, la gran estrella del equipo, quien se despachó con un trplete logrado a los minutos 26, 49 y 90.

La cuenta la completaron Amine Gouiri con un doblete, Angel Gomes, Hamad Traoré, CJ Egan-Riley y Neal Maupay.

Con este resultado el Marsella ha logrado avanzar a los octavos de final donde enfrentará al Paris FC, equipo que sorprendió al eliminar al PSG.

El Olympique de Marsella mantiene vivo el sueño de lograr su onceava Copa de Francia, título que consiguió por última vez en la temporad 1988-1989.