Las polémicas palabras de Pumas tras caer eliminado a la primera

Enrique Gómez

Es verdad que los jugadores y el entrenador de Pumas no pueden salir a destrozar al equipo después de ser eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF, pero decir que lo mostrado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario fue ejemplar parece demasiado.

Luego de la victoria 1-0 en el partido de vuelta ante el San Diego FC, que apenas pudo decorar la inapelable eliminación por un marcador global de 4-2, el técnico Efraín Juárez admitió que su equipo fracasó, pero valoró lo hecho durante el partido, donde el equipo generó ocasiones de peligro.

“Cuando no se cumplen los objetivos, como pasar a la siguiente ronda, es un fracaso. Esa es la realidad”, concedió el entrenador, quien también decidió destacar lo positivo de este fiasco.

Primer fracaso mexicano: Pumas, eliminado de inmediato en CONCACAF Tras ser goleado en la ida, Universidad se quedó muy corto ante San Diego FC

“El equipo genera oportunidades; el portero de ellos fue la figura del partido y nos faltó contundencia. El equipo muestra lo que pretendemos. Hoy hay que valorar mucho el estándar. Este es el Pumas que todos queremos ver: agresivo, ofensivo, que corre riesgos, porque era necesario tomar esos riesgos”, analizó.

Antuna no cree que la presión deportiva

Aunque de todos los comentarios que se dijeron posterior a la eliminación de Universidad, quizá el que más llamó la atención fue el de Uriel Antuna, quien hizo burla de los que piensan que existe “presión” en Pumas, cuando hay verdaderas crisis en la vida, al margen de lo que pase con un equipo de futbol.

“Presión es de las personas que no pueden llevar comida a su casa. En un equipo tan grande como Pumas siempre va a ser importante ganar, ahora nos vamos a enfocar en La Liga y en proponer donde quiera que nos paremos. Nos quedamos con lo bueno del equipo, que estuvo proponiendo”, dijo.