Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League y lo hará prácticamente en calidad de local, debido a la sede elegida para disputar el ‘Final Four’.

Horas después de que se definieran los cuatro semifinalistas, se anunció que Los Ángeles albergará nuevamente la fase final del torneo, tal como ocurrió en la edición anterior.

Four teams booked their spot at @SoFiStadium. It's time to book yours.



Tickets for the Concacaf Nations League Finals are out NOW! ?️



Get them at https://t.co/ZcVpLAwbXT pic.twitter.com/c8mVPb42hb — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 18, 2026

El SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams de la NFL, será el escenario de los encuentros programados entre el 25 y el 28 de marzo de 2027.

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre Canadá y Panamá, correspondiente a la primera semifinal, programada para las 16:00 horas locales. Posteriormente, México y Estados Unidos se medirán a las 19:15 horas, tiempo de Los Ángeles.

El partido por el tercer lugar y la gran final se disputarán el 28 de marzo en el mismo inmueble, a las 14:15 y 17:30 horas, respectivamente.

El antecedente más reciente favorece al ‘Tri’, que conquistó su primer título de la Concacaf Nations League en 2025, precisamente en el SoFi Stadium.