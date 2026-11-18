Héctor Cantú
El golazo de Christian Pulisic en la Nations League es de absoluta locura
El goleador estadounidense sigue rompiendo récords con las Barras y las Estrellas
Estados Unidos consiguió su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League tras imponerse a Haití con un contundente marcador global de 8-0.
Christian Pulisic, uno de los principales referentes del conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’, fue protagonista de la eliminatoria al marcar tres goles ante el equipo caribeño.
PULISIC. ? https://t.co/khG4dFAs2c— Major League Soccer (@MLS) November 18, 2026
Sin embargo, el tanto que consiguió en el partido de vuelta fue el más espectacular, gracias a una media tijera que terminó en el fondo de las redes.
Con esta anotación, Pulisic llegó a 36 goles con la Selección Estadounidense y se colocó como el cuarto máximo goleador en la historia del combinado nacional.
Ahora, el delantero del Milan se prepara para enfrentar a México en las
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