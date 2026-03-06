Puerto Rico mostró músculo en su presentación ante Colombia

EFE

Puerto Rico blanqueó este viernes a Colombia con un 5-0 en el comienzo de la andadura de ambas novenas en el Clásico Mundial de Béisbol horas después de que en el mismo estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Cuba abriera la actividad en el Grupo A con un contundente triunfo por 3-1 sobre Panamá.

La fiesta que prepararon los aficionados boricuas en las gradas del estadio Hiram Bithorn, de San Juan, fue redonda: Puerto Rico cumplió con creces las expectativas, sometió a un rival sin complejos y dio señales de calidad para avanzar sin problemas a los cuartos de final.

Puerto Rico gets the shutout victory! 🇵🇷 pic.twitter.com/9VrUvNpQGB — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 7, 2026

Luego de que ambas novenas se fueran en blanco en las primeras cuatro entradas, en la siguiente, el relevista colombiano Adrián Almeida fue apaleado por los bates del Team Rubio.

Carlos Cortés abrió el episodio con imparable. Luego, Darell Hernaíz pegó lineazo para el bosque derecho, avanzando a Cortés a la antesala.

Con corredores en las esquinas, Emmanuel 'el Pulpo' Rivera bateó un "machucón" cerca de la línea de la tercera base, pero el antesalista Gio Urshela pifió y Cortés estableció el 1-0.

Eddie Rosario, apoyado por el coro de su nombre por los miles de puertorriqueños en las gradas, disparó un hit al jardín derecho para empujar a Hernaiz y colocar al Team Rubio arriba 2-0 sin outs.

A continuación el capitán Martín 'Machete' Maldonado pegó batazo que pasó cerca de Almeida y remolcó a Rivera para el 3-0.

Seguido, Willi Castro dio un batazo al jardín derecho para remolcar a Rosario, y Heliot Ramos empujó a Maldonado en un elevado de sacrificio para el 5-0, que obligó al dirigente mánager Mosquera relevar a Almeida.

El lanzador ganador fue Seth Lugo, quien recorrió 4 entradas, en las que permitió dos imparables y abanicó a tres rivales.

El pitcheo puertorriqueño amarró los bates colombianos por el resto del encuentro.