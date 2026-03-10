Publicación: martes 10 de marzo de 2026

Puerto Rico avanza a los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol

El conjunto boricua se instala entre los ocho mejores del campeonato.

Martín 'Machete' Maldonado, capitán de Puerto Rico, remolcó tres carreras y ayudó a su selección a clasificarse este lunes a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar a Cuba por 4-1 en una jornada en la que Colombia y Panamá quedaron eliminados.

Con el triunfo, Puerto Rico mejoró su marca en la primera ronda del torneo a 3-0 y quedó primero del Grupo A, clasificándose automáticamente para la siguiente fase, que comienza el próximo viernes en Houston, Texas.

Cuba, por su parte, cayó al segundo puesto del Grupo A con récord de 2-1 y luchará su clasificación a los cuartos de final dependiendo de los próximos dos desafíos de Canadá.

La victoria de Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, ante 19,189 aficionados, fue de revancha por la vez en que 2006, primer año del Clásico y en el mismo parque sanjuanero, Cuba eliminó a la escuadra boricua de la competencia.

La segunda entrada fue la decisiva y más eufórica del partido para el 'Team Rubio', mote del equipo de Puerto Rico.

Darell Hernaiz, el héroe en la victoria de Puerto Rico el pasado sábado contra Panamá, abrió la tanda con sencillo ante el abridor cubano Julio Robaina.

Hernaiz, sin embargo, fue puesto fuera por batazo de Eddie Rosario en el diamante.

No obstante, Emmanuel Rivera pegó sencillo, avanzando a Hernaiz a la intermedia.

Después, MJ Meléndez recibió boleto, llenando las almohadillas para el turno de Maldonado.

El capitán boricua, poco conocido por su ofensivo, no defraudó a los miles de puertorriqueños en las gradas al conectar un soberano lineazo por la tercera almohadilla, que limpió las bases, lo que puso arriba a Puerto Rico 3-0 y provocó un estallido de alegría en el estadio.

9 curiosidades del Clásico Mundial de Béisbol

Yadier Molina es el único jugador de posición en ser elegido dos veces en el equipo ideal del Clásico Mundial. Molina jugó 19 años en los St. Louis Cardinals, con los que quedó campeón de la Serie Mundial dos veces.
Jugarán 690 peloteros de 34 nacionalidades y 20 países. Los equipos que tienen mayor cantidad de extranjeros en su roster son Israel, Italia, Reino Unido y Países Bajos.
El manager de Canadá, Ernie Whitt, con su grupo de trabajo integrado por Denis Boucher, Greg Hamilton, Larry Walker y Tim Leiper, siguen al frente de la novena desde que se jugó el primer Clásico Mundial en 2006. Nunca han logrado pasar de la primera ronda.
En esta quinta edición del torneo, que se jugará del 8 al 21 de marzo, el estadio de menor aforo es el Intercontinental de Taichung (Taiwán), con capacidad para 20,000 espectadores y el más grande es el Chase Field (Phoenix), con 48,686, el hogar de los Diamond Backs de la MLB.
El estadio de los Miami Marlins, el LoanDepot Park, sede del Grupo D, tiene capacidad para 36,742 fanáticos y en ese mismo escenario se jugará la Serie del Caribe en 2024.
Según varias informaciones de casas de apuestas, la Selección de República Dominicana es la favorita de los fanáticos para ganar el título. La novena quisqueyana se adjudicó el campeonato por primera vez en la edición de 2013.
Todas las sedes en los que se ha jugado la última etapa del torneo han sido ciudades estadounidenses. En 2003 la sede final fue San Diego; en 2009, Los Ángeles; en 2013, San Francisco; en 2017 repitió Los Ángeles, y este año será Miami.
Es la primera vez que Cuba incluye a jugadores de las Grandes Ligas. Tres son de posición: el tercera base Yoán Moncada; el jardinero Luis Robert, ambos de los Medias Blancas de Chicago; y Andy Ibáñez, infielder de los Tigres de Detroit. También se unió al equipo el lanzador Roenis Elías, de los Cachorros de Chicago.

El batazo provocó que Mesa sacara a Robaina y lo reemplazara por Luis Romero.

En la quinta entrada, Puerto Rico sumó otra anotación por elevado de sacrificio de Carlos Cortés que anotó Heliot Ramos para el 4-0.

Luego de la jugada, Cousin pareció que se lastimó y Mesa lo relevó por Emmanuel Chapman.

Cuba, por su parte, anotó su solitaria carrera en el sexto episodio.

Con uno fuera, Ariel Martínez recibió pelotazo de Yacksel Ríos.

Luego, el veterano toletero Alfredo Despaigne disparó un doble entre el jardín central y derecho, suficiente para que Martínez anotara desde la inicial para el 4-1.

El próximo partido de Puerto Rico será este martes ante Canadá, que a su vez cerrará esta primera jornada contra Cuba el miércoles.

Previo al encuentro Cuba-Puerto Rico, Colombia derrotó a Panamá 4-3, terminando ambos eliminados y con récord de 1-3.

