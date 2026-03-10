Puerto Rico avanza a los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol

EFE

Martín 'Machete' Maldonado, capitán de Puerto Rico, remolcó tres carreras y ayudó a su selección a clasificarse este lunes a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar a Cuba por 4-1 en una jornada en la que Colombia y Panamá quedaron eliminados.

Con el triunfo, Puerto Rico mejoró su marca en la primera ronda del torneo a 3-0 y quedó primero del Grupo A, clasificándose automáticamente para la siguiente fase, que comienza el próximo viernes en Houston, Texas.

Cuba, por su parte, cayó al segundo puesto del Grupo A con récord de 2-1 y luchará su clasificación a los cuartos de final dependiendo de los próximos dos desafíos de Canadá.

10 imágenes más fantasticas que dejó la jornada en el Clásico Mundial de Beisbol

La victoria de Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, ante 19,189 aficionados, fue de revancha por la vez en que 2006, primer año del Clásico y en el mismo parque sanjuanero, Cuba eliminó a la escuadra boricua de la competencia.

La segunda entrada fue la decisiva y más eufórica del partido para el 'Team Rubio', mote del equipo de Puerto Rico.

Darell Hernaiz, el héroe en la victoria de Puerto Rico el pasado sábado contra Panamá, abrió la tanda con sencillo ante el abridor cubano Julio Robaina.

Hernaiz, sin embargo, fue puesto fuera por batazo de Eddie Rosario en el diamante.

No obstante, Emmanuel Rivera pegó sencillo, avanzando a Hernaiz a la intermedia.

Después, MJ Meléndez recibió boleto, llenando las almohadillas para el turno de Maldonado.

El capitán boricua, poco conocido por su ofensivo, no defraudó a los miles de puertorriqueños en las gradas al conectar un soberano lineazo por la tercera almohadilla, que limpió las bases, lo que puso arriba a Puerto Rico 3-0 y provocó un estallido de alegría en el estadio.

9 curiosidades del Clásico Mundial de Béisbol

El batazo provocó que Mesa sacara a Robaina y lo reemplazara por Luis Romero.

En la quinta entrada, Puerto Rico sumó otra anotación por elevado de sacrificio de Carlos Cortés que anotó Heliot Ramos para el 4-0.

Luego de la jugada, Cousin pareció que se lastimó y Mesa lo relevó por Emmanuel Chapman.

Cuba, por su parte, anotó su solitaria carrera en el sexto episodio.

Con uno fuera, Ariel Martínez recibió pelotazo de Yacksel Ríos.

Luego, el veterano toletero Alfredo Despaigne disparó un doble entre el jardín central y derecho, suficiente para que Martínez anotara desde la inicial para el 4-1.

El próximo partido de Puerto Rico será este martes ante Canadá, que a su vez cerrará esta primera jornada contra Cuba el miércoles.

Previo al encuentro Cuba-Puerto Rico, Colombia derrotó a Panamá 4-3, terminando ambos eliminados y con récord de 1-3.