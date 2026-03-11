Para el manager de México, la eliminación no fue un fracaso

Redacción FOX Deportes

La derrota de México por 9-1 ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 provocó fuertes críticas, pero el manager Benjamín Gil rechazó que la eliminación pueda calificarse como un fracaso. El estratega defendió el nivel del rival y pidió contexto tras la salida en la primera ronda. "Yo no lo considero un fracaso porque sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil", dijo después del partido disputado en Houston.

“El problema es que hay gente que no conoce de lleno el béisbol y podrían decir que era un grupo bien difícil si fuera futbol porque es Italia, Brasil e Inglaterra”, agregó Gil, al explicar que el nombre del país europeo suele engañar a quienes no siguen el deporte. El manager insistió en que la selección italiana tiene talento y lo demostró durante el torneo. “¿Hay alguien que crea que Italia es un mal equipo después de lo que hicieron contra Estados Unidos?”.

El dirigente también recordó que México enfrentó a lanzadores de primer nivel durante el torneo, lo que complicó el rendimiento ofensivo del equipo. "Sabíamos que Italia era un equipo muy difícil. Nos enfrentamos a Nola y Skenes, son súper pitchers los dos", explicó Gil sobre los brazos que prepararon los rivales para medirse a la novena mexicana. "Nunca pensé que nos fueran a anotar ni cuatro carreras”, reconoció tras la derrota.

Pese al golpe deportivo, el manager sostuvo que el futuro del béisbol mexicano sigue siendo prometedor. "Hay varios muy interesantes que nos van a mantener soñando con un campeonato mundial… hoy no se pudo, Italia venía en su noche", señaló Gil. El estratega concluyó que, a pesar de la eliminación, el equipo trabajó para competir y que el talento joven mantiene viva la aspiración de conquistar el torneo en el futuro.