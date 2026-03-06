Muestra de poder de Estados Unidos sobre Brasil

Hiram Marín

Desde el primer lanzamiento en Daikin Park, Estados Unidos dejó claro su poder ante Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol. Aaron Judge abrió el marcador con un home run de dos carreras, lo que encendió a la afición local y puso a su equipo en ventaja inmediata. Cada bateo de la selección estadounidense mostraba profundidad y capacidad de castigar. El control del juego fue evidente desde el inicio.

Brasil respondió con un home run de Lucas Ramirez, hijo de Manny Ramírez, que acercó a su equipo y levantó la moral. Más tarde, Ramirez conectó otro cuadrangular, con lo que dejó claro su potencial y su calidad individual. Pese a su esfuerzo, la ofensiva brasileña no logró contener la maquinaria estadounidense. La selección sudamericana mostró destellos de talento y garra.

El dominio de Estados Unidos se reflejó en el marcador final de 15‑5, con aportes decisivos de Brice Turang y un pitcheo sólido de Logan Webb. Cada inning sumaba carreras que ampliaban la ventaja y minaban cualquier intento de reacción. La disciplina al bat y la profundidad del roster hicieron la diferencia. La superioridad del conjunto local quedó patente en todo momento.

Más allá del resultado, Brasil dejó señales alentadoras con Lucas Ramirez y lanzadores jóvenes como Joseph Contreras, que mostraron carácter frente al batallón estadounidense. Estados Unidos consolidó su estatus como uno de los grandes favoritos, con un equipo sólido y acostumbrado a la exigencia de la mejor liga del mundo. La victoria establece un aviso claro de su ambición por el título.