Redacción FOX Deportes
México confirma a su cuerpo técnico para el Clásico Mundial de Beisbol
Esta es la lista del cuerpo técnico que llevará a la Selección Mexicana
El cuerpo técnico de la Selección Mexicana ha sido confirmada de cara al Clásico Mundial de Beisbol que arrancará el próximo 5 de marzo.
De nueva cuenta, Benjamín Gil será el Manager del equipo mexicano tal y como sucedió tres años atrás, cuando el equipo tricolor se quedó con el tercer lugar por detrás de Japón (campeón) y Estados Unidos.
En total, 20 elementos que estuvieron en la pasada edición, repetirán en la de 2026, con la intención de darle continuidad al proyecto del gerente general Rodrigo López.
Destaca, también la presencia del histórico pelotero mexicano Vinicio Castilla, quien repetirá como coach de banca con el equipo mexicano.
México debutará en el Clásico Mundial de Beisbol el próximo viernes 6 cuando se enfrente a Gran Bretaña en Houston, Texas.
Así queda el cuerpo técnico del equipo mexicano:
- Gerente General: Rodrigo López (repite)
- Gerente de Roster: Jorge Campillo
- Manager: Benjamín Gil
- Coach de Banca: Vinicio Castilla
- Coach de Pitcheo: Elmer Dessens
- Coach de Bullpen: Horacio Ramírez
- Coach de Bateo: Roberto “Bobby” Magallanes
- Coach asistente de Bateo:Jacob Cruz
- Coach de Tercera Base: Tony Perezchica
- Coach de Primera Base: Gil Velázquez
- Coach de Receptores/BP:Manny del Campo
- Coach Asistente: Noé Muñoz
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT