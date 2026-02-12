México confirma a su cuerpo técnico para el Clásico Mundial de Beisbol

Redacción FOX Deportes

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana ha sido confirmada de cara al Clásico Mundial de Beisbol que arrancará el próximo 5 de marzo.

De nueva cuenta, Benjamín Gil será el Manager del equipo mexicano tal y como sucedió tres años atrás, cuando el equipo tricolor se quedó con el tercer lugar por detrás de Japón (campeón) y Estados Unidos.

The 2023 #WorldBaseballClassic All-Tournament Team 🤩



MVP: Shohei Ohtani, Japan

P: Shohei Ohtani, Japan

P: Miguel Romero, Cuba

P: Patrick Sandoval, Mexico

C: Salvador Perez, Venezuela

1B: Yu Chang, Chinese Taipei

2B: Javier Báez, Puerto Rico

3B: Yoán Moncada, Cuba

SS: Trea… pic.twitter.com/mhKmSgniSt — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 1, 2026

En total, 20 elementos que estuvieron en la pasada edición, repetirán en la de 2026, con la intención de darle continuidad al proyecto del gerente general Rodrigo López.

Destaca, también la presencia del histórico pelotero mexicano Vinicio Castilla, quien repetirá como coach de banca con el equipo mexicano.

Conoce los horarios y las opciones para ver los juegos de México. 📺⚾️#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/3PXsJgU6Av — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) February 26, 2026

México debutará en el Clásico Mundial de Beisbol el próximo viernes 6 cuando se enfrente a Gran Bretaña en Houston, Texas.

Así queda el cuerpo técnico del equipo mexicano: