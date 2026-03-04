México colapsa en su último examen antes del Clásico Mundial

Redacción

La novena mexicana encabezada por Bejamín Gil cayó en su último examen antes de presentarse en el Clásico Mundial de Beisbol, ante Los Angeles Dodgers por 7-4.

El equipo mexicano, que superó en su primera prueba a los D-Backs por 6-3, no pudo refrendar el buen paso y terminó sucumbiendo ante el poder del tolete del cuadro angelino.

El cuadro tricolor se vino abajo en la octava entrada, cuando recibió tres carreras que terminaron por decantar la victoria para el equipo de las Grandes Ligas, generando dudas sobre los cerradores tricolores.

La vuelta más productiva para el equipo mexicano fue en el tercer rollo, cuando un sencillo de Nacho Álvarez impulsó tres carreras para darle el triunfo temporal a la escuadra mexicana.

Fue hasta el octavo episodio cuando México se vino abajo, cuando un doble de Joe Vetrano le dio la ventaja a los Dodgers, la misma que se amplió con el sencillo de Kendall George.

En la última etapa México alcanzó a acortar distancias, pero no fue suficiente para arrebatarle la victoria y selló su derrota en el último partido de preparación.

La Selección Mexicana debutará el próximo viernes ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol, partido que podrás seguir por la señal de Fox Deportes.