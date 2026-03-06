Jonathan Aranda y el 'cañonazo' que todo México cantó

El poder oportuno apareció cuando más lo necesitaba México. Un cuadrangular de tres carreras de Jonathan Aranda en la octava entrada rompió el empate y encaminó la victoria de la novena mexicana sobre Gran Bretaña en su debut dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El batazo cambió por completo el rumbo del encuentro y permitió que México se despegara en la pizarra.

Durante buena parte del juego, el duelo se mantuvo cerrado. México había tomado ventaja temprano con un home run solitario de Nacho Álvarez Jr. en la segunda entrada, pero Gran Bretaña respondió en la sexta con un cuadrangular de Harry Ford que igualó el marcador. Con el empate en la pizarra, el partido entró a su tramo decisivo con tensión en ambos dugouts.

Estas son las grandes estrellas a seguir en el Clásico Mundial de Béisbol

El momento clave llegó en la parte alta del octavo inning. Tras embasarse dos compañeros, Aranda castigó un lanzamiento y envió la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo para producir tres carreras y colocar a México al frente 4-1. El tablazo dio una ventaja que resultó definitiva en el cierre del encuentro.

Con ese batazo, México tomó control total del juego y quedó a tres outs de asegurar su primer triunfo del torneo. El cuadrangular de Aranda terminó por ser la jugada determinante del duelo y confirmó la capacidad ofensiva del equipo mexicano para resolver en momentos de presión dentro del Clásico Mundial.