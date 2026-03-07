Gran Bretaña luchó un poco, pero Estados Unidos ganó por paliza

Hiram Marín

Estados Unidos reaccionó con autoridad y derrotó 9-1 a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol , en un duelo disputado en Houston. La novena británica sorprendió desde el primer lanzamiento cuando Nate Eaton conectó home run ante Tarik Skubal para adelantar a los europeos. Sin embargo, el poder ofensivo estadounidense terminó por imponer condiciones conforme avanzó el juego.

El partido cambió en la quinta entrada, cuando Estados Unidos armó un rally de cinco carreras que rompió el empate y abrió el camino a la victoria.

Kyle Schwarber's massive homer sparked Team USA to its second straight pool play victory! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IP7iEDsOG6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Kyle Schwarber conectó cuadrangular de dos carreras para darle la vuelta al marcador, mientras Gunnar Henderson tuvo una gran noche al bat con cuatro hits y dos producidas. También aparecieron Aaron Judge y Alex Bregman con remolques oportunos para ampliar la ventaja.

Tras ese estallido ofensivo, la escuadra estadounidense mantuvo el control del juego con sólido relevo y una ofensiva que siguió fabricando carreras. En total sumaron nueve anotaciones y doce imparables para sellar el triunfo.

Team USA finished off a 9-1 win over Team Great Britain! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/E0nxss8lxq — MLB (@MLB) March 8, 2026

Gran Bretaña apenas pudo responder con tres hits después del cuadrangular inicial, quedando sin capacidad de reacción ante el ritmo del rival.

Con este resultado, Estados Unidos mejoró su marca a 2-0 en el torneo tras también vencer a Brasil en su debut. Su siguiente compromiso será el lunes frente a México dentro del mismo grupo del Clásico Mundial. Gran Bretaña, que ya había perdido contra México, quedó con registro de 0-2 y buscará su primera victoria en su próximo encuentro del calendario.