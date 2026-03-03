Publicación: miércoles 4 de marzo de 2026

El impacto millonario del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

El torneo dejará una derrama económica significativa.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este miércoles que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá un impacto económico estimado de 43.8 millones de dólares en Puerto Rico, sede del Grupo A de la primera ronda clasificatoria.

El análisis, preparado por la firma Advantage Business Consulting, proyecta también un impacto fiscal de 5.3 millones de dólares a nivel estatal y 345,000 dólares, a nivel municipal.

"El Clásico Mundial de Béisbol representa mucho más que un evento deportivo de alto nivel. Estamos hablando de una inyección económica significativa que impactará directamente a nuestros pequeños y medianos comerciantes, nuestra industria turística y nuestra gente trabajadora”.

El evento anticipa una asistencia estimada de aproximadamente 145,000 espectadores durante cinco días de competencia, que incluirán un total de 10 partidos en el estadio Hiram Bithorn, con una capacidad de 19,125 fanáticos por juego.

Esto aprendimos del Clásico Mundial de Béisbol

Cuando hay equipos fuertes y competitivos, los aficionados responden
Japón es el mejor equipo del mundo y lo demostró
No hay en estos momentos en el mundo, un pelotero más completo que Shohei Ohtani
El poderoso equipo de Estados Unidos no es invencible
Figuras como Mike Trout participaron y le dieron realce al torneo
México se ratificó como potencia mundial de beisbol y Randy Arozarena se ganó el corazón de los mexicanos
Los temas políticos pasaron a segundo término y se pudo jugar el Estados Unidos-Cuba
Jugadores como José Altuve lo dieron todo, aunque esto le costara a una lesión
No siempre el favorito va a ganar y República Dominicana lo dejó claro
La soberbia no es buena consejera y el equipo puertorriqueño lo comprobó

El Grupo A, que jugará en San Juan entre el 6 y el 11 de marzo, lo conforman Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

El estudio proyecta, además, la creación de 454 empleos vinculados a la demanda de servicios durante el evento y anticipa un aumento en la actividad turística y el movimiento comercial en sectores como la gastronomía, el transporte y el entretenimiento.

"Este evento posiciona a San Juan dentro del circuito internacional del turismo deportivo y fortalece sectores estratégicos de nuestra economía", afirmó el director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan, Joel Pizá Batiz.

9 curiosidades del Clásico Mundial de Béisbol

Yadier Molina es el único jugador de posición en ser elegido dos veces en el equipo ideal del Clásico Mundial. Molina jugó 19 años en los St. Louis Cardinals, con los que quedó campeón de la Serie Mundial dos veces.
Jugarán 690 peloteros de 34 nacionalidades y 20 países. Los equipos que tienen mayor cantidad de extranjeros en su roster son Israel, Italia, Reino Unido y Países Bajos.
El manager de Canadá, Ernie Whitt, con su grupo de trabajo integrado por Denis Boucher, Greg Hamilton, Larry Walker y Tim Leiper, siguen al frente de la novena desde que se jugó el primer Clásico Mundial en 2006. Nunca han logrado pasar de la primera ronda.
En esta quinta edición del torneo, que se jugará del 8 al 21 de marzo, el estadio de menor aforo es el Intercontinental de Taichung (Taiwán), con capacidad para 20,000 espectadores y el más grande es el Chase Field (Phoenix), con 48,686, el hogar de los Diamond Backs de la MLB.
El estadio de los Miami Marlins, el LoanDepot Park, sede del Grupo D, tiene capacidad para 36,742 fanáticos y en ese mismo escenario se jugará la Serie del Caribe en 2024.
Según varias informaciones de casas de apuestas, la Selección de República Dominicana es la favorita de los fanáticos para ganar el título. La novena quisqueyana se adjudicó el campeonato por primera vez en la edición de 2013.
Todas las sedes en los que se ha jugado la última etapa del torneo han sido ciudades estadounidenses. En 2003 la sede final fue San Diego; en 2009, Los Ángeles; en 2013, San Francisco; en 2017 repitió Los Ángeles, y este año será Miami.
Es la primera vez que Cuba incluye a jugadores de las Grandes Ligas. Tres son de posición: el tercera base Yoán Moncada; el jardinero Luis Robert, ambos de los Medias Blancas de Chicago; y Andy Ibáñez, infielder de los Tigres de Detroit. También se unió al equipo el lanzador Roenis Elías, de los Cachorros de Chicago.

Además, la reciente renovación del estadio Hiram Bithorn para albergar este torneo impulsa nuevas activaciones deportivas, culturales y económicas en San Juan.

"El Clásico Mundial de Béisbol es una plataforma que reafirma nuestra capacidad organizativa y nuestro posicionamiento como destino deportivo internacional. Seguiremos impulsando iniciativas que conecten el entretenimiento, el turismo y el desarrollo económico", concluyó el alcalde de San Juan.

