Redacción FOX Deportes

Sergiño Dest no guarda buenos recuerdos de sus enfrentamientos contra Real Madrid durante su etapa con Barcelona. El lateral estadounidense reconoció que sus antecedentes ante el equipo blanco no son positivos, después de perder los tres clásicos que disputó como azulgrana. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad de cambiar la historia cuando PSV Eindhoven visite el Santiago Bernabéu en la quinta jornada de la Champions League.

“Mis recuerdos no son muy positivos en cuanto a partidos contra Real Madrid. En el Bernabéu no he jugado, hubo obras. Los partidos contra Real Madrid son difíciles, ya tengo experiencia en eso. Cuando juegas contra ellos tienes que darlo todo”, declaró Dest, quien defendió la camiseta del Barcelona entre 2020 y 2022 y conoce la exigencia de enfrentar al conjunto ‘Merengue’.

“No tengo tanta comunicación con mis compañeros del Barcelona, a veces con Frenkie [de Jong], pero yo he jugado en el Barcelona, siempre quieres ganar al Real Madrid. Va a ser muy difícil, para todo hay una primera vez, y mañana sería la primera vez para nosotros, pero va a ser difícil”, señaló el estadounidense, quien confía en conseguir su primera victoria ante el equipo blanco.

Dest reconoció la dificultad del compromiso, pero aseguró que PSV tiene argumentos para competir. “Muy difícil. El Real Madrid es un club excelente, pero vamos a ver. No sabemos de antemano lo que va a pasar, jugamos bien contra Liverpool y Napoli y tampoco fueron partidos fáciles. Vamos a ver lo que pasa mañana, es un partido abierto. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos y complicar el juego al Real Madrid”, explicó el estadounidense que ahora tendrá una nueva oportunidad para cambiar sus recuerdos y buscar una victoria en el Santiago Bernabéu.