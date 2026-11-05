Récord de goles esta temporada en la Champions League

Redacción FOX Deportes

La UEFA destacó que la tercera edición de la fase liga de la Champions League marca nuevos récords, con más goles en las cuatro jornadas jugadas, en las que suma 291 anotaciones, que son 45 más de la temporada anterior en las mismas cuatro fechas.

Los 291 goles en los 72 partidos disputados representan un aumento del 18,3 % frente a la última campaña (45 tantos más) y un 31,7 % más que en la 2024-2025 que estrenó el nuevo formato (70 goles más) del torneo .

Esto equivale a una media de 4,04 goles por encuentro, frente a los 3,42 registrados en esta misma fase de la temporada 2025-2026 y los 3,07 a mitad de la primera fase liga y muestra que en cada una de las cuatro jornadas disputadas hasta ahora se han marcado más goles que en la jornada correspondiente de cualquiera de las dos primeras ediciones de la fase liga.

La primera jornada celebró 69 goles, lo que la convirtió, en aquel momento, en la segunda jornada con la mayor cifra de la historia, superada luego por los 78 de la segunda fecha. Tanto la jornada 3 con 74 dianas como la 4 con 70, figuran también entre las cinco con más anotaciones de todas las estadísticas.