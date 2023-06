Pep Guardiola reveló cuál es el secreto de su éxito

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que el secreto tras sus éxitos como entrenador es haber tenido grandes jugadores, entre ellos a Erling Haaland y Lionel Messi.

El estratega español compareció en rueda de prensa junto a Kevin de Bruyne y Rubén Dias previo a la final de la Champions League ante el Inter.

"La clave de mi éxito es tener grandes futbolistas. Tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Ese es mi éxito. No bromeo. Todo entrenador que haya triunfado es porque ha tenido jugadores increíbles. Un técnico nunca ha marcado un gol", explicó Guardiola, quien dirigirá su cuarta final en la competición, la segunda con el conjunto 'Cityzen' tras perder la del 2021 contra el Chelsea.

"Me gustaría decirte qué lecciones aprendimos de aquel día, pero no las sé. Este es un partido diferente, dos años después y con futbolistas diferentes. El plan de esa final contra el Chelsea no funcionó y la gente dice que tomé las decisiones incorrectas. Tengo una estrategia para mañana y si ganamos será un buen plan".

Manchester City es el tricampeón moderno de la Premier League

Sobre el peso histórico del encuentro, Guardiola recalcó que el Inter tiene una historia más grande que la del Manchester City, pero que "no es importante. Al final es un partido. El equipo que lo haga mejor cuando terminen los 90 minutos ganará. Lo importante es que juguemos lo mejor posible".

Erling Haaland solo ha marcado un gol en sus siete últimos juegos, pero eso no le preocupa al estratega, quien no tiene dudas del rendimiento del noruego.

"No tengo dudas, mañana nos ayudará a ganar la Champions League".

Guardiola también avisó del mayor peligro del Inter: "La manera en la que juegan, la presión alta. (André) Onana es un gran portero, la aportación de (Alessandro) Bastoni en el flanco izquierdo (...) La calidad con la que conectan con los delanteros, los pases extra (...) Tenemos que defender esas conexiones, con la pelota, tratando de atacar. Será difícil contra una defensa de cinco, pero tendremos que encontrar una solución efectiva".