Ousmane Dembélé, el héroe que le devolvió la vida a Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé volvió a responder en el escenario más grande del futbol europeo y fue pieza clave para que el Paris Saint-Germain conquistara la UEFA Champions League 2025-26. El delantero francés marcó el gol que mantuvo con vida a los parisinos.

El Arsenal tomó ventaja apenas al minuto cinco con un tanto de Kai Havertz y logró contener durante buena parte del partido los ataques del PSG. Sin embargo, al 65', Khvicha Kvaratskhelia provocó una falta dentro del área y Dembélé asumió la responsabilidad desde los once pasos para convertir el penal y empatar el marcador.

Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League

Más allá del gol, Dembélé fue uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por Luis Enrique durante una final marcada por la tensión táctica y la fortaleza defensiva de ambos equipos. Su anotación cambió el rumbo del encuentro y permitió que el PSG llegara con vida a una tanda de penales que terminó por definir al campeón de Europa.

En la serie desde el manchón penal, el Paris Saint-Germain se impuso 4-3 para revalidar el título continental. La actuación de Dembélé confirmó el extraordinario momento que atraviesa el atacante francés, quien volvió a aparecer en una cita decisiva y fue determinante en la obtención de la segunda Champions League consecutiva para el club parisino.