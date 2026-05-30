Ousmane Dembélé, el héroe que le devolvió la vida a Paris Saint-Germain

Publicación: domingo 31 de mayo de 2026
Ousmane Dembélé volvió a responder en el escenario más grande del futbol europeo y fue pieza clave para que el Paris Saint-Germain conquistara la UEFA Champions League 2025-26. El delantero francés marcó el gol que mantuvo con vida a los parisinos.
El Arsenal tomó ventaja apenas al minuto cinco con un tanto de Kai Havertz y logró contener durante buena parte del partido los ataques del PSG. Sin embargo, al 65', Khvicha Kvaratskhelia provocó una falta dentro del área y Dembélé asumió la responsabilidad desde los once pasos para convertir el penal y empatar el marcador.
Más allá del gol, Dembélé fue uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por Luis Enrique durante una final marcada por la tensión táctica y la fortaleza defensiva de ambos equipos. Su anotación cambió el rumbo del encuentro y permitió que el PSG llegara con vida a una tanda de penales que terminó por definir al campeón de Europa.
En la serie desde el manchón penal, el Paris Saint-Germain se impuso 4-3 para revalidar el título continental. La actuación de Dembélé confirmó el extraordinario momento que atraviesa el atacante francés, quien volvió a aparecer en una cita decisiva y fue determinante en la obtención de la segunda Champions League consecutiva para el club parisino.
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