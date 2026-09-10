Mi mejor decisión fue seguir en el Como: Nico Paz

EFE

Nico Paz, centrocampista argentino del Como, calificó de "histórica" la noche en la que su equipo consiguió su primera victoria en la Champions League y aseguró que está "muy feliz" con la decisión de continuar en el conjunto italiano en vez de regresar al Real Madrid.



"Pensaba que este era el lugar donde más ibas a crecer y creo que has tomado la decisión correcta. Estoy muy feliz de mi decisión", afirmó Paz tras el encuentro, en el que firmó dos asistencias para contribuir a la victoria por 4-1 de su equipo frente al Leipzig.

“I don’t want this to end.”



Nico Paz tells @AnitaNnekaJones just how much he’s enjoying his football under @cesc4official at @Como_1907 ? pic.twitter.com/yth1NAJwV0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 10, 2026

El internacional argentino, que pertenece al Como después de que el club italiano acordara su traspaso con el Real Madrid el pasado junio, consideró que "por noches como estas" el Como es el lugar adecuado para seguir creciendo como futbolista.



"Ha sido una noche histórica. Hemos hecho un partido increíble. Teníamos muchas ganas de jugar este partido. Creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Estamos felices por el partido que hemos hecho", subrayó.



Nico Paz, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó al Como en 2024 y se consolidó como una de las piezas importantes del conjunto italiano, con el que brilló en la Serie A y ahora encara su primera temporada en Champions League.