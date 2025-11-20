Marcus Rashford se apunta al juego contra Chelsea de Champions League

Redacción FOX Deportes

El delantero Marcus Rashford, baja en los últimos dos entrenamientos y en el partido del sábado contra Athletic de Bilbao por un proceso gripal, se incorporó este domingo al trabajo bajo las órdenes del entrenador Hans Flick.

Tras ganar en el Camp Nou contra el conjunto vasco (4-0), el equipo catalán ha realizado la habitual sesión de recuperación postpartido y el lunes por la mañana realizará el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de volar a Londres, donde Flick y Raphinha atenderán a los medios de comunicación.

Rashford que acumula cuatro goles en cuatro partidos de la Champions League estará disponible, la baja del conjunto azulgrana en el torneo continental será Pedri quien no se recuperó a tiempo.

Barcelona se enfrentará este martes a Chelsea en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.