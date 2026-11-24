Héctor Cantú

El Manchester United buscará su tercera victoria en la Champions League para recuperar terreno en la clasificación, ahora bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino debutará en la competición europea al frente de los ‘Red Devils’ ante Sporting CP, un rival que también busca escalar posiciones para alcanzar los puestos de clasificación directa.

Pesadilla absoluta para Mauricio Pochettino

Pochettino conoce bien las exigencias de la Champions League. Ante el conjunto portugués dirigirá su partido número 46 en el torneo, en el que acumula un balance de 21 victorias, nueve empates y 15 derrotas.

Su participación más reciente en la competición fue al frente del PSG, equipo con el que quedó eliminado en los octavos de final ante Real Madrid dos años atrás.

El argentino también sabe lo que significa disputar una final de Champions League. Lo consiguió en 2019 con Tottenham, aunque terminó perdiendo por 2-0 ante Liverpool.

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Ahora, Pochettino regresará a la máxima competición europea de clubes después de tres años de ausencia y lo hará frente a un Sporting CP al que Manchester United ha derrotado en tres ocasiones.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde a la temporada 2007/08, cuando se enfrentaron en la fase de grupos. En aquella edición, los ‘Red Devils’ ganaron los dos encuentros, por 1-0 y 2-1, respectivamente.

Una derrota complicaría el panorama del Manchester United en la clasificación general y aumentaría la presión sobre el equipo en su lucha por avanzar a la siguiente ronda.