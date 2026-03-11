Los equipos de la Premier a la baja en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Ni el Arsenal que empató 1-1 con Bayer Leverkusen; ni Tottenham, una sombra en el 5-2 contra Atlético de Madrid; ni Manchester City, doblegado 3-0 por Real Madrid; ni Chelsea, superado 5-2 por Paris Saint Germain; ni Liverpool, derrotado 1-0 por Galatasaray, ni Newcastle que igualó 1-1 el Barcelona, pudieron ganar en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que atormentó a la Premier League. Kai Havertz fue el verdugo de Bayer Leverkusen en la Champions League

El balance es expresivo del primer partido de esta ronda para la competición más poderosa de las ligas europeas: en sus seis partidos en esta ronda, cuatro derrotas y dos empates, con 16 goles en contra y sólo 6 a favor. Ninguno sostuvo su marco a cero.

A la sesión frustrante del martes para los equipos de la Premier se añadió otra similar este miércoles, que comenzó con el 1-1 del Arsenal en Alemania, el líder de la liga inglesa no pudo contra Bayer Leverkusen que marcha sexto en la Bundesliga.

Manchester City fue goleado 3-0 después en el Bernabéu, por Real Madrid y por Fede Valverde, que marcó los tres goles del conjunto blanco en el primer tiempo.

Nadie se acordó de Kylian Mbappé gracias a Federico Valverde

También cayó Chelsea, que fue sobrepasado por 5-2 por los goles de Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia en el tramo final para Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes.

También necesitará remontar Liverpool, que inició en la tarde del martes toda esta secuencia aciaga para el fútbol británico en el gran escenario continental. Su derrota por 1-0 contra Galatarasay, con un remate de Mario Lemina en los primeros minutos fue el punto de partida. Suma tres reveses en el torneo, dos de ellos contra el conjunto turco.

Arquitecto de gol; Mario Lemina le pone arte al Galatasaray ante el Liverpool

Totteham, relegado a un presente alarmante en su liga, perdió 5-2 contra Atlético de Madrid, que lo rebasó a toda velocidad, aunque la diferencia final de tres goles aún ofrece un hilo de esperanza a los ‘Spurs’ .

Newcastle, empatado en el minuto 96 por un penalti transformado por Lamine Yamal, acudirá al Camp Nou con un 1-1, a jugársela a único encuentro, con todo lo que eso supone cuando enfrente está el Barcelona y como visitante. No es el favorito el equipo británico, que se había adelantado en el minuto 86 por medio de Harvey Barnes.