Los 5 momentos de los cuartos de final de vuelta de la Champions League

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid sello su séptimo boleto a semifinales, la cuarta bajo el mando de Diego Simeone. En el camino, dejó fuera al Barcelona y alcanzó al PSG como los equipos que más veces han eliminado al Barça en la historia del torneo: tres.

Barcelona presentó el XI inicial más joven en una eliminatoria; mientras que el Real Madrid arrancó, por primera vez, sin un solo jugador español en su alineación.

Arda Güler solo necesitó de 35 segundos para marcar ante el Bayern Munich, es el gol más rápido del Real Madrid en la Champions. Además, el partido entre Bayern Munich y Real Madrid es el duelo de eliminación directa donde ambos equipos se hicieron presentes en el marcador más rápido: seis minutos.

Kylian Mbappé es el primer jugador en marcar 10 goles como visitante en una sola temporada del torneo.

El Arsenal vs Sporting de Portugal tuvo el porcentaje de goles esperados más bajo de cualquier encuentro de la temporada.