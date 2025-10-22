Liverpool también sabe golear en la UEFA Champions League

Héctor Cantú

El Liverpool no se ha quedado atrás y se ha inscrito en la lista de clubes que mostraron músculo en esta tercera jornada de Champions League tras golear a sus rivales.

El equipo inglés mostró pegada y aniquiló por 5-1 en calidad de visitante a un Eintracht Frankfurt que no supo mantener la ventaja conseguida en los primeros minutos y terminó siendo vapuleado por el equipo rojo.

EINTRACHT FRANKFURT SLICE THROUGH THE LIVERPOOL MIDFIELD 🧈 pic.twitter.com/8pePg5EVgr — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2025

Rasnys Bussen fue el encargado de abrir el marcador en una jugada de contragolpe que definió de manera perfecta para superar a Michele Di Gregorio y destapar los fantasmas del equipo de Arne Slot que llegó a este cotejo luego de haber perdido ante el Manchester United.

Pero la plantilla del Liverpool está demasiado cargada de grandes jugadores y así, han conseguido el doblete en cinco minutos con el que lograron el empate y la posterior voltereta.

Primero fue Hugo Ekitike el que encontró las redes a 9 minutos después de que el equipo alemán se adelantara en el tanteador. Fue una jugada de contragolpe demoledora que contó con una definición perfecta.

Cinco minutos después, con la fórmula infalible de Viril van Dijk en un tiro de esquina que terminó enviando al fondo de las redes con un cabezazo certero.

IBRAHIMA KONATÉ WITH A BULLET HEADER 😤💥 pic.twitter.com/4QvViRJMKa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2025

Los dos goles fueron una dura losa para el equipo alemán que se vino abajo moral y futbolísticamente. A un gol del final de la primera parte, apareció Ibrahima Konaté, con otro cabezao, para poner más complicado el regreso de las Águilas teutonas.

En la segunda mitad, el Liverpool repitió la dosis con otro doblete en cuatro minutos que puso cifras definitivas al encuentro.

Five goals, five different goal scorers 🔥



Cody Gakpo and Dominik Szoboszlai get in on the action as Liverpool run away with it! pic.twitter.com/EguSviBq89 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2025

Cody Gakpo apareció al minuto 66 para empujar solamente la pelota y después, Domink Szoboszlai con un disparo de larga distancia, escribió el último capítulo de esta goleada del equipo rojo.

Para la siguiente jornada el Frankfutr se medirá al Napoli, mientas que el Liverpool tendrá una dura prueba cuando se enfrente al Real Madrid.