Lamine Yamal vivió una auténtica pesadilla en París

Héctor Cantú

Luis Enrique lo adelantó antes del duelo de la Champions League: sabía cómo desarticular a Lamine Yamal, y el PSG lo consiguió al grado de llevar al joven delantero a protagonizar un partido plagado de errores.

A pesar de que la joya del Barcelona marcó el segundo tanto de su equipo, sus errores individuales y malas decisiones convirtieron su actuación en un duelo gris en el Parque de los Príncipes.

Désiré Doué, el hombre que silenció el ruido del Barcelona

Durante los 90 minutos que disputó, Lamine Yamal entregó cuatro pases errados en campo propio que terminaron en poder del rival. Uno de ellos derivó en el primer gol del PSG, obra de Désiré Doué.

En ataque, Yamal disparó en cuatro ocasiones al arco rival, pero solo uno de sus remates fue a portería y terminó en el fondo de las redes.

Lamine Yamal with another sensational finish ?‍?✨ https://t.co/tpSGLfVhqO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

La presión y el acertado trabajo defensivo del PSG provocaron que Lamine perdiera 19 balones durante el encuentro, su cifra más alta en un solo partido en lo que va de la temporada.

Al finalizar el encuentro, Yamal registró un 79 por ciento de efectividad en sus pases, una cifra que refleja las dificultades que enfrentó ante la presión constante de la defensa parisina y que contribuyó a que el español terminara visiblemente frustrado.