La última gran remontada del Chelsea terminó en una Champions

Karla Villegas Gama

El Chelsea tiene una tarea titánica por delante, remontar un 5-2 ante el Paris Saint-Germain en el duelo de vuelta de octavos de final de la Champions League.

En el papel la misión parece casi imposible, pero los ‘Blues’ no son ajenos a venir de atrás. De hecho, en la temporada 2011/12 lograron remontar al Napoli y terminaron ganando el torneo.

Hace 14 años, los ingleses llegaron a octavos como líderes del Grupo E, mientras que los italianos habían terminado en segundo sitio del Sector A.

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El duelo de ida se celebró en el Stadio San Paolo, los ‘Azzurri’ aprovecharon la localía y se impusieron 3-1 con doblete de Ezequiel Lavezzi y un tanto de Edinson Cavani; mientras que Juan Mata descontó por el Chelsea.

La vuelta, en Stamford Bridge, parecía compleja, sobre todo porque los ‘Blues’ nunca habían conseguido reponerse de una desventaja de dos goles en la Champions League.

Sin embargo, aquel 14 de marzo de 2012 las cosas serían diferentes. En los 90 minutos reglamentarios el marcador quedó 3-1 a su favor, con goles de Didier Drogba, John Terry y Frank Lampard; por el Napoli anotó Gökhan Inler.

Con ello, el global quedó empatado a cuatro, forzando el alargue. En el primer tiempo extra Branislav Ivanović mandó el esférico al fondo de las redes a pase de Drogba, suficiente para sellar el pase a cuartos.

We came back from 3-1 down to beat Napoli 5-4 on aggregate in the last 16, on our way to winning the #UCL in 2012. 🏆 pic.twitter.com/u6674C07BE — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026

En esa instancia superaron al Benfica 3-1; en las semifinales derrotaron al Barcelona 3-2, y en la final le ganaron al Bayern Munich en penales.

Más allá de eso, el sueño por remontar al PSG también está intacto porque en los cuartos de final de la 2013/14 habían perdido 3-1 en el Parque de los Príncipes, pero en la vuelta, Chelsea ganó 2-0 y avanzó a semifinales (goles de visitante).

🔵 El Chelsea triunfó en la última final disputada en Múnich, en 2012... #UCL | @ChelseaFC_Sp pic.twitter.com/ghyukOWd0o — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 25, 2019

Además, el PSG ya ha recibido tres goles en Inglaterra en partidos de Champions League. En la 2018/19 tropezó en fase de grupos 3-2 con el Liverpool; en la 2023/24 perdió 4-1 en fase de grupos contra Newcastle, y en la 2024/25 cayó 3-2 en cuartos de final ante Aston Villa.

En general, ha jugado 16 veces como visitante ante clubes ingleses y ha perdido ocho de ellos.

Finalmente, hay que recordar que en la final del Mundial de Clubes 2025, los ‘Blues’ derrotaron 3-0 a los parisinos, aunque el partido se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.