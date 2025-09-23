La UEFA abre expediente disciplinario a Diego Simeone

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone enfrenta una posible sanción, luego de haberse enfrascado en una discusión con un aficionado del Liverpool en el duelo de la Jornada 1 de la Champions League.

El ‘Cholo’ vio la tarjeta roja tras el altercado, por lo que no podrá estar en la banca en la competencia europea, ahora queda pendiente conocer cuántos partidos se perderá.

No es la primera vez que Simeone recibe una sanción. En 2018 también vio la cartulina roja, en el duelo de ida de las semifinales de la Europa League y estuvo en las gradas en tres partidos: vuelta contra el Arsenal, final frente al Olympique de Marsella y la Supercopa de Europa ante Real Madrid.

El técnico del ‘Atleti’ no es el único cuadro involucrado en el expediente, pues la UEFA también informó que está investigando al Liverpool, luego de que sus aficionados lanzaran objetos al campo tras el gol de la victoria de Virgil van Dijk.