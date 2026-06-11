La Champions League 2026/27 ya está en marcha

Oscar Sandoval

La Champions League 2026/27 comenzó. A pesar de que el Mundial 2026 aún acapara los reflectores, el máximo torneo de clubes de Europa inició con las fases de clasificación. La ilusión terminó para los primeros eliminados, mientras que los equipos que avanzaron a la segunda ronda siguen soñando con alcanzar la fase de liga.

First qualifying round: second legs ⚽️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 14, 2026

El mejor torneo a nivel de clubes en Europa comenzó con la primera ronda de clasificación, en la que clubes de ligas con menor protagonismo buscan abrirse camino para enfrentarse a las potencias del futbol europeo.

Equipos de Azerbaiyán, Armenia, Albania, Bulgaria, Georgia, Hungría, Irlanda y Luxemburgo iniciaron la carrera rumbo a la Liga de Campeones. Sin embargo, algunos ya quedaron en el camino, entre ellos el Győri ETO, dirigido por el mexicano Efraín Juárez.

Los partidos de ida de la segunda ronda de clasificación se disputarán los días 21 y 22 de julio, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 28 y 29 del mismo mes. En esta fase debutarán clubes como Fenerbahçe y Estrella Roja, entre otros.