Kairat podría ser el siguiente en la lista de Real Madrid en la Champions League

El ‘Rey de Europa’ se mide por primera vez a un rival de Azerbaiyán

Kairat participa por primera vez en la Champions League y su experiencia será redonda al recibir a Real Madrid que visita por primera ocasión Azerbaiyán y que intentará anotar a los locales en su lista de rivales a los que venció en Europa.

El ‘Rey de Europa’ inició la Liga de Campeones con el pie derecho luego de vencer a Olympique de Marsella y su objetivo es clasificar lo antes posible a la siguiente ronda para bajar el ritmo en las últimas jornadas con un lugar asegurado un lugar en octavos de final.

El equipo blanco debe olvidar la derrota en el derbi y conseguir una victoria que le permita seguir en la parte alta de la tabla a nivel continental. El conjunto azerí aparece como víctima, pero se hace fuerte como local y los cuatro partidos sin perder, además sin recibir gol lo respaldan.

Kairat busca sumar su primer punto en el torneo y por el rival al que enfrenta sería histórico, para el conjunto ‘Merengue’ significaría un rival más en su larga lista de víctimas en la Champions.

