José Mourinho habló claro sobre el cambio de Vinícius Jr

Redacción FOX Deportes

José Mourinho salió en defensa de Vinícius Júnior después de sustituirlo al minuto 70 durante la victoria de Real Madrid ante RB Leipzig en la Champions League. El técnico portugués aseguró que el cambio no respondió a una mala actuación del brasileño, sino a la necesidad de encontrar soluciones diferentes en ataque.

“El cambio no es un cambio de un entrenador que no está contento, es de un entrenador que tiene un banquillo rico, que yo sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Yan [Diomande] o como Endrick. Va a pasar muchas veces, sacar a un jugador que no está mal para meter a otro que pienso que me puede dar cosas diferentes”, explicó Mourinho en conferencia de prensa.

El estratega dejó claro que estaba satisfecho con el rendimiento de Vinícius, aunque reconoció que del brasileño siempre se espera una mayor influencia en el ataque. También evitó interpretar cómo se sintió el futbolista después de abandonar el terreno de juego.

Vinícius Júnior y otro partido donde lidia con la tristeza

“Triste, sí o no, es una cosa muy personal. Solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Yo, como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho. De Vinícius se espera siempre más, que sea individualmente decisivo, pero él ha hecho un partido que a mí me ha gustado”, señaló.

Mourinho también destacó el trabajo defensivo del ‘7’, quien tuvo mayores responsabilidades para mantener el equilibrio del equipo, aunque reconoció que no consiguió marcar diferencias en el último tercio del campo.

“De los tres atacantes, era el que tenía una responsabilidad mayor sobre el equilibrio defensivo del equipo. Con balón, en situación ofensiva, no ha sido desbordante, pero ha sido equilibrado, no ha perdido balones, tiene una acción muy bonita en que el portero hace una gran parada”, concluyó.