José Mourinho confirmó a Vinícius Jr como titular en la Champions League

Oscar Sandoval

Vinícius Júnior será titular con Real Madrid ante RB Leipzig en la Champions League. José Mourinho confirmó la presencia del brasileño en el once inicial durante la conferencia de prensa previa al duelo en el Santiago Bernabéu, una oportunidad para recuperar protagonismo después de su suspensión en La Liga.

La sanción dejará a ‘Vini’ sin actividad en el campeonato español, por lo que el compromiso europeo representa una oportunidad para sumar minutos y recuperar sensaciones. El '7' necesita involucrarse más en el ataque y reencontrarse con su mejor versión para recuperar peso en la ofensiva del conjunto ‘Merengue’.

Mourinho confirmó que Vinícius jugará de inicio ante el conjunto alemán y aseguró que la Liga de Campeones “le tendrá motivado”. Además, expresó su deseo de que “las cosas le salgan como se merece”.

Vinícius tiene una oportunidad para reivindicarse, pero también un reto por delante. Yan Diomandé presiona por un lugar en el once titular y la suspensión en La Liga podría modificar la competencia interna. El brasileño necesita responder ante Leipzig para demostrar que sigue siendo una pieza fundamental en el ataque del Real Madrid.