Gianni Infantino respalda a Vinícius Jr y condena el racismo

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. durante el partido contra el Benfica, reconoció estar "en shock y entristecido" y sentenció que "no hay espacio para el racismo" en el futbol.

El mandatario fue contundente en un comunicado publicado en redes sociales: "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Jr en el partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid".

"No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad - necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables".

En el minuto 52 del encuentro, Vinícius se dirigió corriendo a François Letexier, colegiado del partido, para advertirle que el jugador argentino Gianluca Prestianni le había llamado 'mono', y el árbitro, al momento, inició el protocolo antirracista.

El máximo dirigente de la FIFA aplaudió la actuación de Letexier, que usó "el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación".

"En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el futbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación”.

Infantino terminó incidiendo en ese mensaje de solidaridad: "Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación".