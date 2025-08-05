Feyenoord, Brugge y Benfica con ventaja en la Champions League

Oscar Sandoval

Los partidos de ida de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Champions League terminaron este miércoles con los triunfos de Kairat, Brugge, Estrella Roja, Feyenoord y Benfica. Ludogorets y Ferencvaros lo dejaron todo para la vuelta. Agónica victoria de Feyenoord sobre Fenerbahçe en la Champions League

Faltan 90 minutos para conocer a los 10 equipos que clasificarán al playoff en la Liga de Campeones y las opciones se agotan para Slovan Bratislava, Salzburg, Lech, Fenerbahce y Niza quienes deben revertir el resultado en la vuelta, más difícil será para el equipo francés que cerrará como visitante.

Las eliminatorias se definirán los próximos 12 y 13 agosto, la serie que parece resuelta es la de Rangers contra Viktoria Plzen luego del contundente 3-0 que dejó al cuadro escoces llevar el partido sin sobresaltos.

Copenhague, Malmö, Ludogorets y Ferencváros deberán romper el cero en el marcador o llegar a los penales para decidir quienes avanzarán a la siguiente ronda en donde el filtro para llegar a la Champions es aún más pequeño.