Enzo Maresca se rindió ante el Barcelona de Hans Flick

Redacción FOX Deportes

Enzo Maresca, técnico del Chelsea, alabó el juego del Barcelona de Hans Flick, antes de enfrentarse a ellos, definiéndolo como "espectacular" y reconoció que siempre que ve al conjunto catalán ve cosas para aprender, tanto en la parte ofensiva como en defensa.

Up next: The Blues host Barcelona in the #UCL. ✨ pic.twitter.com/2LDy8yh1lk — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 24, 2025

"El Barcelona de (Hansi) Flick es un equipo espectacular. Siempre que lo veo pienso que puedo aprender cosas sobre cómo atacan y cómo defienden. La defensa le dio la posibilidad de ganar la Liga y llegar a unas semifinales de la Champions League. Hacen las cosas muy bien. Es un equipo que siempre quiere la iniciativa y el balón", expresó Maresca en la previa del encuentro de este martes.

"Tiene muchas armas en ataque como Lamine Yamal, Robert Lewandoski, Ferran Torres. Meten muchos goles y necesitamos un buen balance tanto en ataque como en defensa. Es cierto que no se puede comparar con el fútbol que hacía el Barcelona de Pep Guardiola. Pep cambió el fútbol porque todo el mundo quería jugar como él", añadió el italiano, que reconoció que si Pedri no juega por lesión "pierde el fútbol".

Maresca, que aseguró que Lewandowski hace lo "más difícil del fútbol, que es marcar goles", no descartó en un futuro entrenar en la liga española y recordó el gol que le metió al Barcelona con el Sevilla en la final de la Supercopa que se llevaría el conjunto andaluz.