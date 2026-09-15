El Real Madrid femenil debuta con empate en la Champions League

Héctor Cantú

El Real Madrid femenil no pudo sumar tres puntos en su debut en la Champions League luego de empatar 1-1 ante el PSG

A pesar de que el equipo merengue se puso adelante muy temprano en el marcador con la anotación de Felicia S Schröder al minuto dos para enviar la pelota al fondo de las redes luego de un pase preciso de Caruso.

Un bon point face au Réal Madrid ! ?#UWCL pic.twitter.com/cofN7Q5klw — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 22, 2026

Pero el PSG logró equiparar fuerzas sobre la cancha a base de un futbol intenso y recargado en la parte física, estrategia que terminaría dándole opciones claras de gol en la parte de adelante.

Dos de ellas en los pies de Ajibade; el primero que terminó en las manos de la arquera rival y el segundo con un disparo descompuesto que se fue lejos del arco parisino.

La recompensa para el PSG llegó al minuto 71 cuando la árbitra central decretó una pena máxima sobre Morissaint. La encargada de ejecutar el penal fue Karchaoui para emparejar el marcador y anotar, así, el tanto definitivo del encuentro.

El empate deja a ambos equipos en la sexta y séptima posición a falta de que se juegue la segunda ronda de la primera fase de la liga.