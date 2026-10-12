El PSG es el mejor equipo de Europa, según la mirada del Manchester City

EFE

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, admitió este martes que el único camino para el triunfo en su duelo de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain es un “partido perfecto”, porque se enfrentan “al mejor equipo de Europa en este momento”.



“Han ganado las dos últimas Ligas de Campeones. Eso demuestra lo buenos que son. Entonces, necesitamos el partido perfecto. Podemos vencerlos. Nosotros somos un buen equipo, no hay duda”, explicó en la rueda de prensa de la víspera del choque en el estadio Etihad.

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El técnico italiano repasó que su equipo aún está en proceso de crecimiento, aunque sea el líder de la liga inglesa con ocho victorias seguidas. “Seguro que necesitamos mejorar muchas cosas, como la forma en que tratamos de atacar y defender”, reconoció el técnico.



Maresca no piensa en los cargos atribuidos al Manchester City por vulnerar las reglas financieras, sino que se centra en el equipo, en los entrenamientos y en los partidos. “Son cosas que no controlo. Solo podemos hacer algo dentro del campo. Es cierto que hay un gran ruido, pero tenemos que lidiar con ello y ganar partidos”, apuntó.

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Y remarcó la trascendencia de la Liga de Campeones para el City: “Es muy importante para esta institución. Vamos a tratar de mejorar en comparación con los últimos dos o tres años, cuando el equipo tuvo algunos problemas”.