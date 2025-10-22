El madridismo es para toda la vida y el tifo de Lucas Vázquez lo recuerda

EFE

La ‘Grada Fans’ del Real Madrid rindió homenaje a Lucas Vázquez, quien dejó el club el pasado verano tras pasar por la cantera y jugar 10 años en el primer equipo, a través de un tifo basado en una imagen del futbolista cuando era un niño en la grada del Santiago Bernabéu.

Este miércoles, ante la Juventus, la grada del club recordó a un Lucas Vázquez que hizo las maletas este verano rumbo al Bayer Leverkusen y quien no tuvo una despedida formal en el Santiago Bernabéu como si disfrutaron recientemente Luka Modric o Toni Kroos.

🥹 ¡EL TIFO EN EL BERNABÉU DEDICADO A LUCAS VÁZQUEZ ! pic.twitter.com/qlzBQC4uXu — Post United (@postunited) October 22, 2025

El tifo está inspirado en una foto que el propio futbolista compartió en sus redes sociales en la previa de un clásico. Con una bufanda del club, un abrigo verde y una gran sonrisa apoyando a su equipo.

Un recordatorio en la previa del partido de la fase de liga de la Champions League ante una Juventus contra la que Lucas Vázquez fue protagonista en 2018.

Aquel año, ambos equipos quedaron emparejados en cuartos de final. En la ida, victoria clara del Real Madrid por 0-3, la noche del gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Ya en la vuelta, con la Juventus habiendo igualado la eliminatoria, Lucas Vázquez sufrió un penalti de Mehdi Benatia, central del club italiano, que transformó Cristiano para dar el pase a semifinales al Real Madrid.