El dato demoledor que pone en duda la victoria del Barcelona ante Slavia Praga

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick está necesitado de una victoria para mejorar su posición en la clasificación general de la UEFA Champions League, con miras a clasificarse entre los mejores 8 equipos de la primera fase.

Aunque el duelo ante el Slavia Praga podría parecer un partido ‘de trámite’ la realidad es que el equipo de Hansi Flick tiene un dato que juega en contra.

A pesar de que en el historial aparecen una victoria para Barcelona y un empate, también es cierto que el equipo culé tiene un récord negativo en la Champions League en su historia más reciente cuando se trata de jugar en calidad de visitante.

Los culés solo han ganado un partido de los últimos cinco juegos que han disputado fuera de casa, una condición que le ha consignado a la medianía de la clasificación actual en el torneo europeo.

Aunado a ello, las victorias tampoco han sido por racimo en la UEFA Champions League para los de la Ciudad Condal.

Su último triunfo, ante el Eintacht Frankfurt, apenas ha sido la tercera en los últimos nueve cotejos disputados, por lo que los porcentajes no juegan a favor del equipo catalán.

El Barcelona intentará enterrar las cifras que no le favorecen con una victoria, la cual tendrán que trabajar sin dos futbolistas clave: Lamine Yamal y Ferrán Torres, quienes no viajaron con el club. El primero, por castigo y el segundo, por lesión.

Los tres puntos podrían catapultar al Barcelona a la zona de los 8 mejores equipos de la competición, un sitio que afianzaría en caso de ganar sus dos partidos restantes.