Doble golpe para Bayern Munich antes de visitar al Atlético en Champions League

Oscar Sandoval

El empate ante Borussia Dortmund en ‘Der Klassiker’ dejó consecuencias en Bayern Munich, ya que Ismael Saibari y Serge Gnabry terminaron lesionados y quedaron descartados para el duelo de Champions League contra Atlético de Madrid. El conjunto ‘Bávaro’ perderá a dos de sus opciones ofensivas para uno de los compromisos más exigentes de la fase de liga.

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Ismael Saibari and Serge Gnabry will both be out of action for Bayern after the pair suffered injuries in Saturday’s 2-2 draw against Borussia Dortmund in… pic.twitter.com/CyP2ugOp6v — FC Bayern (@FCBayernEN) November 1, 2026

La lesión de Saibari resultó más grave de lo esperado porque Bayern Munich informó que el futbolista fue operado con éxito después de sufrir una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo derecho. El club no estableció un plazo oficial para su recuperación, pero se espera que permanezca varias semanas fuera de las canchas.

Gnabry tampoco salió bien librado de ‘Der Klassiker’ porque también sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y quedó descartado para viajar a Madrid. Es la segunda vez en la temporada que el atacante queda fuera por problemas físicos, una situación que vuelve a complicar los planes del conjunto ‘Bávaro’.

Bayern Munich llegará a Madrid con la obligación de reaccionar en la Champions League después de encadenar dos empates consecutivos, necesita reencontrarse con la victoria para recuperar terreno en la competición y tendrá que hacerlo con dos bajas que reducen sus alternativas ofensivas justo antes de una visita de máxima exigencia.