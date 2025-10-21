Diego Simeone lo sabe; fueron goleados por errores individuales

EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que lo ocurrido en el Emirates Stadium no ha sido "mala suerte" y lo achacó a "errores" que han cometido.



"Lo positivo es que hemos competido muy bien hasta el primer gol, que pudimos defenderlo mejor, pero lo que se ve es lo importante es el balón parado en estas competiciones. Han sido errores individuales que pasan a lo colectivo. No seguimos la marca en el arranque de la jugada, en el tercero hay una trabada que vamos suave, no vamos fuerte, son pequeños detalles que hacen que el partido vaya para un lado o para el otro", dijo Simeone sobre el 4-0. 👀 "Ha sido un partido duro".



😳 "Teníamos el partido controlado, en tres jugadas nos han marcado tres goles".



🧐 @Koke6, muy autocrítico tras la goleada del Arsenal.



Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/yP7ldV5MQR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

"No es mala suerte, son errores que hemos cometido. Y partir de esos errores y que ellos han sido contundentes, han sido mejores. En esos 20 minutos, cada pelota que tenían para gol, era gol. Podíamos haber hecho con las dos de Julián, la primera y el larguero, pero el equipo compitió bien. Este aprendizaje que también nos deja el partido es que la contundencia y que los detalles son determinantes para el final. Hoy lo fueron en nuestra contra".

613, el número mágico de Diego Simeone

El Atlético suma tres puntos de nueve posibles y está en una situación muy parecida a la del año pasado, cuando acabaron clasificándose a la siguiente ronda.



"Lo de hoy no tiene mucho que ver con el parido de Lisboa, entonces jugamos mal, no estuvimos allí, nos pudieron hacer seis goles, no tiramos a puerta. Hoy hubo idea de juego, lo competimos hasta donde pudimos. Ellos son mejores en estos momentos", finalizó el argentino.