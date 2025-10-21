Borussia Dortmund se dio gusto con Copenhague en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Borussia Dortmund se llevó un triunfo 4-2 demasiado abultado ante Copenhague, en un ejercicio de efectividad y con dos goles de Felix Nmecha, que le mantiene en la zona alta de la Champions League.

El partido arrancó según el guion esperado. Mucha posesión para el Dortmund, mientras el equipo local esperaba atrás con las líneas juntas, aprovechando para salir rápido a la contra cuando recuperaba.

El equipo alemán dominaba, moviendo la pelota con tranquilidad y un cierto punto de suficiencia, pero no asustaba. Tampoco le hizo falta. En su primer disparo, Nmecha, tras un amague, mandó un misil desde el borde del área que Kotarski no pudo sacar.

Copenhague encontró el premio, sin embargo, en un córner. Kobel desvió un tiro de primeras de Moukoko, ex del Dortmund, pero poco pudo hacer ante el posterior despeje cómico de Anton.

No le encontraba la vuelta el Dortmund al partido, pero le cayó un 'penaltito' de la nada, un agarrón ligero de Lerager que Makkelie no dudó en señalar. Demasiado castigo para el Copenhague, que poco después estuvo a punto de recibió el tercero en un tiro ligeramente desviado de Guirasy.

Imposible se le puso al equipo danés con el 1-3, obra de nuevo de Nmecha, un gol que dejó sentenciado el partido. Fabio Silva, en una volea en el tramo final, amplió la goleada y Dadason, de cabeza, cerró un resultado engañoso que hunde al Copenhague en la zona baja de la tabla con un punto.